Grüne im Wahlkampf: Robert Habeck warnt vor Ausschließeritis

Es ist wie bei einem Popkonzert: Die Menschen stehen in jedem Gang, selbst die Kellertreppe zum WC wird genutzt, und Hunderte warten vergeblich vor der Tür der Musik- und Kongresshalle in Lübeck, die Platz für 800 Menschen bietet.

Ein harter Kurs in der Migrationspolitik: Das ist eine der Forderungen der CSU für den Wahlkampf auf ihrer Klausur in Seeon. Die Grünen wollen in Lübeck ihre Kampagne starten.

Baerbock dieses Mal nur die Vorgruppe

Habeck attackiert Union

Klima-Thema hält Habeck klein

Das Thema, mit dem die Grünen 2021 Wahlkampf machten, geht fast unter: Klimapolitik. Nach zehn Minuten drei kurze Sätze. Der, der davor warnt, Politik nicht nach Umfragen zu machen, hält das Thema hier heute klein. Und: Vieles klingt rhetorisch schön, manchmal auch schön vage: Zum Beispiel wenn Habeck sagt, in diesem Wahlkampf gebe es große Probleme und die Politik müsse nun Antworten geben, die so groß sind wie die Probleme.

Und doch ist dieser Wahlkampfauftakt für Robert Habeck und die Grünen wie ein Bad in einem warmen Kinderbecken. So schön wie hier zu Hause in Schleswig-Holstein wird es in Chemnitz, Erfurt oder Magdeburg wohl nicht werden.