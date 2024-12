TV-Duell zwischen Scholz und Merz am 9. Februar

Die ursprünglich zwei angedachten TV-Duelle bei ARD und ZDF hatten in den vergangenen Tagen Kritik in der Politik ausgelöst. Es ging zum Beispiel um die Frage nach Chancengleichheit. Dann hatte Habeck außerdem klargemacht, dass er bei dem TV-Duell gegen Weidel nicht mitmachen wolle. Es hätte am 10. Februar stattgefunden. Die vorgezogene Bundestagswahl ist für den 23. Februar geplant.

Das ZDF gab am Mittwoch an, dass alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in einer „Schlussrunde“ am 20. Februar die Möglichkeit hätten, im direkten Vergleich miteinander zu diskutieren. Im Interview mit dem Deutschlandfunk betonte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten noch am selben Tag die Gleichwertigkeit beider ursprünglich anberaumter Duelle. Beide hätten zur gleichen Sendezeit in der Primetime im gleichen Set stattgefunden. ARD und ZDF hätten insgesamt drei Sendungen geplant, in denen die vier Spitzenkandidaten aufeinandertreffen.