Spitzenkandidaten: Habeck lehnt TV-Duell mit Weidel ab

Die öffentlich-rechtlichen Sender wollten zwei redaktionell gleichwertige sowie in Länge und Uhrzeit identische Duelle mit den Spitzenkandidaten der Parteien veranstalten, die in den Umfragen konstant über zehn Prozent liegen: eines zwischen Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) und ein zweites zwischen Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) um 20:15 Uhr.

SPD, Grüne und Union stellen ihre Wahlprogramme für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar vor. Einige Inhalte sind bereits bekannt - was steckt drin in den Programmen?

Habeck akzeptiert Einladung nicht

Alle vier Kandidaten zu ZDF-Wahlforum eingeladen

ARD: Duell zwischen Amtsinhaber und Herausforderer mit besten Aussichten

Der Wahlkampfsprecher Habecks rief ARD und ZDF dazu auf, ihre Pläne noch einmal zu überdenken. Die Umfragewerte für Habeck seien so gut, dass niemand voraussagen könne, wie das Ergebnis am Wahltag aussehen werde. "Zur Erinnerung: Zum gleichen Zeitpunkt vor der Wahl 2021 lag die SPD in den Umfragen weit zurück - und dennoch planten ARD und ZDF von Anfang an ein Triell."