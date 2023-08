Worldcoin ist ein Projekt von Sam Altman, Gründer des Unternehmens OpenAI, das auch schon ChatGPT entwickelt hat. Das Start-Up dahinter: Eine Firma namens Tools for Humanity. Beteiligt ist auch ein deutscher Physiker, Alex Blania aus Erlangen. Darum ist eines der beiden deutschen Registrierungszentren auch in Erlangen - das andere in einem Einkaufszentrum in Berlin. Die neue Digitalwährung war Ende Juli an den Start gegangen.