Was die Wahlen für ganz Deutschland bedeuten

Die drei Bundes-Länder Sachsen, Thüringen und Brandenburg liegen im Osten von Deutschland. Zusammen wohnen dort ungefähr 8,8 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Im Bundes-Land Nordrhein-Westfalen lebten Ende 2022 etwa 18,1 Millionen Menschen. In ganz Deutschland leben 84,4 Millionen Menschen.

Trotzdem sagen Politik-Experten: Diese drei Landtags-Wahlen können ganz Deutschland verändern. Warum ist das so?

Die Partei AfD kommt vielleicht überall auf Platz 1

In allen drei Bundes-Ländern wollen viele Menschen die Partei AfD wählen. AfD ist die Abkürzung für: A lternative f ür D eutschland. Die AfD hat oft eine andere Meinung als andere Parteien. Deswegen finden viele Menschen die AfD gut, die mit der aktuellen Politik nicht zufrieden sind. Aber für andere Menschen ist die AfD rechts-populistisch und sogar rechtsextrem.

Viele Leute sagen: Die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Trotzdem gewinnt die AfD vielleicht die Landtags-Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Das gab es noch nie.

Woran könnte das liegen?

Ein Experte erklärt: Viele Menschen haben das Vertrauen in die anderen Parteien verloren. Die Menschen machen sich zum Beispiel Sorgen über die Sicherheit in Deutschland.

In Sachsen, Brandenburg und Thüringen leben viele Menschen auf dem Land.Viele von ihnen sind besorgt, denn:

Eine neue Partei ist dabei

Umfragen vor den Landtags-Wahlen in den drei Bundes-Ländern zeigen: Das BSW kann viele Stimmen bekommen.

Das BSW sagt: Die Parteien in der Regierung machen keine gute Arbeit. Deshalb bekommt das BSW viel Zustimmung von den Menschen.

Experten sagen über den Erfolg von AfD und BSW: Das ist eine neue politische Situation in Deutschland.

Was bedeutet das für die politische Arbeit?

Das Problem: Keine Partei will mit der AfD zusammenarbeiten. Wenn aber die AfD sehr viele Stimmen bekommt, kann sie anderen Parteien die Arbeit schwer machen.

Experten sagen: In Ost-Deutschland entsteht ein neues Parteien-System. Das bedeutet: Die Parteien müssen vielleicht mit Parteien zusammenarbeiten, die sie nicht gut finden. Das kann bald in der Politik von ganz Deutschland passieren.

Experten vermuten:

An den Landtags-Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg kann man sehen, wie die Stimmung in ganz Deutschland ist.

Und wie die Menschen bei der nächsten Bundestags-Wahl wählen könnten.

Die Bundestags-Wahl ist die Wahl für ganz Deutschland.