So geht eine Landtags-Wahl

Die Wahl ist allgemein. Das heißt:

Wer 18 Jahre oder älter ist und im Bundes-Land wohnt, darf wählen.

In manchen Bundes-Ländern dürfen auch 16-Jährige wählen.

Zum Beispiel in Brandenburg.



Die Wahl ist frei. Das heißt:

Wer wählen will, darf wählen.



Die Wahl ist unmittelbar. Das heißt:

Die Bürger wählen die Politiker direkt.

Das ist wie eine Schul-Klasse, die den Klassen-Sprecher wählt.



Die Wahl ist geheim. Das heißt:

Keiner soll wissen, wen die Menschen wählen.

Keiner darf bei der Wahl zuschauen.



Die Wahl ist gleich. Das heißt:

Alle Stimmen sind gleich wichtig.