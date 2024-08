Darum geht es in den 3 Bundes-Ländern

In den 3 Bundes-Ländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind vor der Landtags-Wahl ähnliche Themen wichtig. Das haben Umfragen gezeigt. Wichtig sind diese Themen: Wenn Sie unten auf ein Thema klicken, dann klappt sich eine Box aus. Dann können Sie mehr Informationen zu einem Thema sehen.

Migration bedeutet Zuwanderung.Flüchtlinge sind Menschen, die aus ihrem Heimatland weggehen müssen.Sie gehen weg:Sie suchen in Ländern wie Deutschland Schutz und Sicherheit.

Die CDU will, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland dürfen. Und: Flüchtlinge in Deutschland sollen nur noch Sachen bekommen, aber kein Geld mehr.

Die AfD sagt: Es sollen deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Die AfD will auch strengere Regeln für Flüchtlinge in Deutschland. Sie sagen: Flüchtlinge sollen nur noch Sachen bekommen, aber kein Geld mehr.

Der Verfassungs-Schutz passt auf, dass alle Menschen die Verfassung von Deutschland einhalten. In der Verfassung stehen Regeln und Gesetze. Zum Beispiel: Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Den Verfassungs-Schutz gibt es auch in den Bundes-Ländern. Jedes Bundes-Land hat einen eigenen Verfassungs-Schutz. Denn jedes Bundes-Land hat auch eine eigene Verfassung.

Rechtsextreme Menschen wollen nicht , dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Manche Menschen sollen weniger Rechte haben. Zum Beispiel: Menschen mit anderer Herkunft oder Hautfarbe. Deshalb sagen die anderen Parteien: Wir wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Die AfD sagt: Wir sind nicht rechtsextrem. Die AfD will den Verfassungs-Schutz ändern. Oder sie will ihn abschaffen, wenn es keine Änderung gibt.

In den 3 Bundes-Ländern fehlen Lehrer. Dadurch fällt in den Schulen viel Unterricht aus. Das soll sich ändern. Es soll mehr Lehrer geben. Dafür wollen die Parteien die Bedingungen verbessern.

Vielen Firmen in den Bundes-Ländern fehlen auch Fachkräfte. Zum Beispiel Handwerker. Dadurch haben die Firmen Probleme. Sie können weniger Aufträge erfüllen. Oder Aufträge dauern länger. Damit es mehr Fachkräfte gibt, wollen die Parteien die Bedingungen verbessern.

Es gibt zwei Möglichkeiten, mehr Fachkräfte zu bekommen.Fachkräfte auszubilden, ist gut.Aber: Häufig gibt es zu wenige Menschen, die einen Beruf machen wollen.Oder die Ausbildung dauert lange.Damit mehr Menschen einen Beruf machen wollen, müssen die Bedingungen verbessert werden.Zum Beispiel muss es mehr Geld geben.Auch in anderen Ländern gibt es viele Fachkräfte.Aber: Oft können die Fachkräfte nicht in Deutschland arbeiten.Denn ihre Ausbildung wird hier nicht anerkannt.Zum Beispiel bei Ärzten.Das wollen einige Parteien ändern.

Was macht die Wahl in Sachsen besonders?

In Sachsen regieren aktuell die Parteien:

Wenn Parteien zusammen regieren, heißt das: Koalition. Umfragen zeigen: Die Parteien haben nicht genug Wähler, um weiter in der Regierung zusammenzuarbeiten. Experten vermuten: Eine Einigung zwischen den Parteien in Sachsen wird kompliziert. Denn: Die CDU möchte zum Beispiel nicht mit der AfD oder den Linken zusammenarbeiten.

Es gibt nur wenige andere Partner. Deshalb wird es wahrscheinlich lange dauern, bis es eine neue Regierung in Sachsen gibt.

Was macht die Wahl in Brandenburg besonders?

In Brandenburg regieren aktuell die Parteien

Was macht die Wahl in Thüringen besonders?

Aktuell regieren in Thüringen die Parteien:

Aber auch in Thüringen wird es für die Parteien schwer, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Denn viele Parteien wollen nicht zusammenarbeiten.

