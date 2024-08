Wen die Menschen in Brandenburg wählen können

Der Landtag vertritt alle Menschen in Brandenburg. Der Landtag macht zum Beispiel die Gesetze und Regeln für Brandenburg.

Was macht ein Spitzen-Kandidat?

Die Spitzen-Kandidaten von den Parteien

Dietmar Woidke, SPD Woidke ist schon seit dem Jahr 2013 der Minister-Präsident von Brandenburg. Das bedeutet: Er ist der Chef der Regierung in dem Bundes-Land. Woidke gehört zur Partei SPD . SPD steht für: S ozialdemokratische P artei D eutschlands.

In Brandenburg regiert zurzeit eine Koalition. Eine Koalition ist: Ein Zusammenschluss von zwei oder mehr Parteien. Die Parteien arbeiten zusammen, um zu regieren. Sie bilden gemeinsam die Regierung. Eine Koalition entsteht, wenn keine Partei genug Stimmen hat, um allein zu regieren. Die SPD in Brandenburg arbeitet mit den Parteien CDU und Die Grünen zusammen.

Der Verfassungs-Schutz von Brandenburg sagt: Die AfD in Brandenburg ist wahrscheinlich rechtsextrem.

Der Verfassungs-Schutz passt auf, dass alle Menschen die Verfassung von Deutschland einhalten und respektieren. In der Verfassung stehen Regeln und Gesetze. Zum Beispiel: Alle Menschen haben die gleichen Rechte.

Jan Redmann gehört zur Partei CDU CDU steht für:hristlichemokratischenion.Die CDU ist Teil der Regierung in Brandenburg.

Robert Crumbach, BSW Robert Crumbach gehört zur Partei BSW. BSW ist die Abkürzung für B ündnis S ahra W agenknecht. Sahra Wagenknecht ist eine Politikerin. Sie war vorher in der Partei Die Linke. Im Januar 2024 hat sie das BSW gegründet.

Antje Töpfer, Die Grünen Die Partei Die Grünen ist Teil der Regierung in Brandenburg. Die Grünen haben zwei Personen als Spitzen-Kandidaten. Die zweite Person heißt Benjamin Raschke.

Die Partei hat in den Umfragen wenig Stimmen. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass sie nicht im Parlament sein werden.

Sebastian Walter, Die Linke Sebastian Walter gehört zur Partei Die Linke. Die Partei hat in den Umfragen wenig Stimmen. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass sie nicht im Parlament sein werden.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.