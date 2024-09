Die Wahl-Ergebnisse von der Landtags-Wahl in Sachsen

Am 1. September haben die Menschen im Bundes-Land Sachsen gewählt. Dieser Text stellt die Ergebnisse der Wahl in Sachsen vor und erklärt, was die Ergebnisse bedeuten.

Die CDU gewinnt mit Michael Kretschmer die Wahl in Sachsen. Quelle: Robert Michael/dpa

Die Partei CDU hat die Landtags-Wahl in Sachsen gewonnen.

Das bedeutet, die CDU hat die meisten Stimmen bekommen.

31,9 Prozent der Menschen haben die CDU gewählt.

Das heißt, ungefähr 32 Menschen von 100 haben die CDU gewählt.

Das ist ein Landtag Der Landtag vertritt alle Menschen in Sachsen.

Der Landtag macht zum Beispiel die Gesetze und Regeln für Sachsen.

Wer wählen geht, trifft eine wichtige Entscheidung.

Mit meiner Stimme sage ich: Diese Politiker sollen meine Interessen vertreten.

Die gewählten Politiker arbeiten für 5 Jahre im Landtag.

Dann ist die nächste Landtags-Wahl.

Die Ergebnisse von den Wahlen werden in Prozent angegeben.

Das bedeutet das Wort "Prozent" Prozent heißt: ein Teil von 100.

Das bedeutet, wenn 50 von 100 Menschen derselben Partei ihre Stimme geben, hat die Partei die Hälfte aller Stimmen bekommen.

25 Prozent bedeutet: Das ist ein Viertel, also 25 Teile von 100 Teilen.

So haben die Menschen in Sachsen gewählt (vorläufiges Ergebnis in Prozent):

CDU: 31,9

AfD: 30,6

BSW: 11,8

SPD: 7,3

Grüne: 5,1

Linke: 4,5

FW: 2,3

Andere: 6,4

CDU

Die CDU hat die Wahl gewonnen.

Die CDU hat 31,9 Prozent von den Stimmen bekommen.

CDU ist die Abkürzung für Christlich Soziale Union.

AfD

Die AfD hat fast genauso viele Stimmen wie die CDU bekommen.

Die AfD hat 30,6 Prozent von den Stimmen erhalten.

AfD ist die Abkürzung für Alternative für Deutschland.

BSW

Das BSW hat 11,8 Prozent von den Stimmen bekommen.

BSW ist die Abkürzung für Bündnis Sahra Wagenknecht.

Sahra Wagenknecht ist eine deutsche Politikerin.

Sie hat die Partei im Januar 2024 gegründet.

SPD

Die Partei SPD hat 7,3 Prozent von den Stimmen bekommen.

SPD ist die Abkürzung für Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

Die Grünen

Die Grünen haben 5,1 Prozent von den Stimmen erhalten.

Damit sind die Grünen knapp im Landtag.

Um in den Landtag zu kommen, braucht eine Partei mindestens 5 Prozent.

Die Linke

Die Linke hat 4,5 Prozent von den Stimmen.

Die Linke kommt trotzdem in den Landtag, weil sie zwei Direkt-Mandate gewonnen hat.

Freie Wähler

Die Freien Wähler haben nur 2,3 Prozent von den Stimmen bekommen.

Die Freien Wähler haben aber einen Wahl-Kreis gewonnen.

Das bedeutet, sie haben einen Sitz im Parlament.

Was die Wahl-Ergebnisse bedeuten

Die CDU hat die Wahl in Sachsen gewonnen.

Die AfD hat fast genauso viele Stimmen wie die CDU.

Das ist besonders, denn: Der Verfassungs-Schutz in Sachsen sagt:

Die AfD ist rechtsextrem.

Rechtsextreme Menschen wollen nicht, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben.

Deshalb wollen die anderen Parteien nicht mit der AfD zusammenarbeiten.

Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass eine rechtsextreme Partei so viele Stimmen bekommt.

Wahl-Beteiligung

In Sachsen gab es eine Rekord-Wahl-Beteiligung.

Das heißt, sehr viele Menschen haben gewählt.

74,4 Prozent von den Menschen in Sachsen haben gewählt.

So viele Menschen haben in Sachsen nur bei der Landtags-Wahl im Jahr 1990 gewählt.

Damals haben 72,8 Prozent der Menschen in Sachsen gewählt.

Die CDU darf eine neue Regierung bilden

Weil die CDU die Wahl gewonnen hat, darf sie eine neue Regierung in Sachsen bilden.

Die CDU kann nicht allein regieren.

Dafür hat sie nicht genug Stimmen.

Um allein regieren zu können, braucht eine Partei mindestens 50 Prozent der Stimmen.

Die CDU muss mit anderen Parteien zusammenarbeiten, um eine Regierung zu bilden.

Weil die CDU die meisten Stimmen bekommen hat, darf sie aussuchen, mit welcher Partei sie zuerst spricht.

Die Parteien überlegen dann, ob sie zusammenarbeiten wollen.

Die CDU regiert seit der Wiedervereinigung in Sachsen.

Michael Kretschmer ist seit 2019 Minister-Präsident in Sachsen.

Er ist in der Partei CDU.

Zuletzt hat die CDU mit der SPD und Die Grünen regiert.

Das ist jetzt nicht mehr möglich, denn:

Die Parteien haben zusammen nicht genug Stimmen für eine Mehrheit.

Eine Mehrheit braucht mindestens 50 Prozent der Stimmen.

Die CDU muss in Zukunft mit anderen Parteien zusammen regieren.

Es ist möglich, dass die CDU mit dem BSW und der SPD eine neue Regierung in Sachsen bildet.

Wenige Stimmen für SPD und FDP

Die SPD hat noch nie so wenig Stimmen bei einer Landtags-Wahl bekommen.

Nur 7,3 Prozent der Menschen in Sachsen haben die SPD gewählt.

Die FDP kommt nicht in den Landtag.

Nur 0,9 Prozent der Menschen in Sachsen haben die FDP gewählt.

So wenig Stimmen hatte die FDP noch nie bei einer Landtags-Wahl.

Sitze im Landtag

Für eine Mehrheit sind 60 Sitze notwendig.

Rechnerisch sind diese Koalitionen möglich für eine neue Regierung in Sachsen:



CDU, BSW und SPD hätten 66 Sitze.

hätten 66 Sitze. CDU, BSW und Grüne hätten 63 Sitze.

hätten 63 Sitze. CDU, BSW und Linke hätten 62 Sitze.

hätten 62 Sitze. CDU, SPD, Grüne und Linke hätten 63 Sitze.

hätten 63 Sitze. CDU und AfD hätten 81 Sitze. Die Wahl-Ergebnisse entscheiden darüber, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen.Für eine Mehrheit sind 60 Sitze notwendig.Rechnerisch sind diese Koalitionen möglich für eine neue Regierung in Sachsen:

Hinweis: Die Wahlergebnisse sind vorläufig.

Redaktionsschluss für diesen Text war am 2. September 14 Uhr.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.