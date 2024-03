Scholz warnt vor hohen Opferzahlen in Rafah

von T. Reichart / K. Brodbeck 17.03.2024 | 19:00 |

Israel plant weiter eine Offensive in Rafah im Gazastreifen. Das hat Kanzler Scholz bei seinem Besuch in Israel hinterfragt. Erst müssten die Zivilisten in Sicherheit gebracht werden.