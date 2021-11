„Ich bin schon ziemlich besorgt“

„Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Was man wirklich mit Sicherheit sagen kann, es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist“, so Prof. Christian Drosten zur neuen Omikron-Variante im heute journal.

