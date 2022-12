In der Jury-Begründung für die Auszeichnung als Sport-Journalist des Jahres heißt es zu Jochen Breyer: "Er kann so viel mehr als sehr gut moderieren." Gewürdigt wird seine Interviewkunst, die etwa in der Dokumentation "Geheimsache Katar" deutlich geworden sei: "unvoreingenommen und zugewandt, gleichzeitig kompromisslos kritisch und unbequem." Nicht nur bei Sporthemen fiel der Jury "sein besonderes Können als Reporter auf", sondern auch in der "ZDFzoom"-Reihe "Am Puls Deutschlands".