Rosenmontagszug mit Jubiläum : 200 Jahre Karneval in Köln

Eigentlich wird in Köln schon seit dem Mittelalter Karneval gefeiert. Jedenfalls fanden Historiker den frühesten Beleg schon im Jahr 1220 in einer Schrift des Mönchen Caesarius von Heisterbach. Der beschreibt in seinem Werk "Dialogus miraculorum" recht ausführlich ein Gelage am Rhein, das über mehrere Tage bis in die frühen Morgenstunden des Aschermittwoch dauert.