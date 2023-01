Frankfurter Zoo : Wohl ältester Bonobo der Welt gestorben

Das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ist eines der bedeutendsten internationalen Naturschutzabkommen. Es reguliert seit 1973 den internationalen Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.



Die CITES-Konferenz findet alle drei Jahre statt. Bei der 19. Weltartenschutzkonferenz vom 14. bis 25. November versuchen in Panama City 184 Vertragsparteien die Plünderung bedrohter Arten zu stoppen.