Gesundheitsversorgung: Wenn Rassismus krank macht

Eine Studie aus den USA zeigt, dass Krankheiten auf weißer Haut in gängigen Lehrbüchern unverhältnismäßig häufiger abgebildet werden als auf dunkler Haut. Bilder von sechs der häufigen Krebsarten für BPoC (Black and People of Color) fehlen gänzlich. "Symptome auf der Haut richtig zu deuten, ist essenziell", sagt Layal Liverpool. "Die Haut ist ein Frühwarnsystem für viele Krankheiten."Doch die Wahrscheinlichkeit, dass verbreitete Hauterkrankungen wie Psoriasis undiagnostiziert bleiben, ist für BPoC in den USA höher als für weiße Menschen, zeigen Studien. "Es gibt eine Verzerrung (bias) zwischen der Realität und dem, was dem Gesundheitspersonal in der Ausbildung beigebracht wird", so Liverpool. Das sei sogar in Ländern der Fall, in denen die Mehrheit der Bevölkerung nicht-weiß ist.