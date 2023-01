In seiner Heimat Uganda habe der studierte Landwirt die Nachteile des globalen Ernährungssystems und der industriellen Landwirtschaft selbst miterlebt. "Viele Probleme, mit denen wir in Afrika kämpfen, haben ihre Wurzeln hier in Europa", erklärte Mukiibi am Rand der Agrarmesse "Grüne Woche" in Berlin.