Airbus Atlantic: 700 Beschäftigte nach Weihnachtsfeier krank

Von dieser Weihnachtsfeier werden die Mitarbeiter wohl noch lange sprechen: Nach ihrem Fest sind mehr als 700 Beschäftigte von Airbus Atlantic in Frankreich krank geworden. Wie die zuständige Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte, zeigten die Betroffenen in den Tagen nach dem Weihnachtsessen Symptome wie "Erbrechen oder Durchfall".