Alkohol: In Europa wird weltweit am meisten getrunken

In Europa wird weltweit am meisten getrunken

Ein Europa und insbesondere in Deutschland wird besonders viel Alkohol getrunken. Quelle: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor dem alarmierend hohen Alkoholkonsum in Europa. Die Menschen in den 53 Ländern trinken mehr Alkohol als die Einwohner in allen anderen Regionen, wie die WHO am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte.

Rund 9,2 Liter reiner Alkohol werde pro Kopf pro Jahr von den über 15-Jährigen in Europa konsumiert. Damit seien die Menschen in der Region Europa die "stärksten Trinker in der Welt".

Besonders in Deutschland hoher Alkoholkonsum

Zum Vergleich: Ein 0,5 Liter großes Bier mit 5 Prozent Alkoholgehalt beinhaltet 25 Milliliter Reinalkohol. Im europäischen Durchschnitt wären das 368 große Bier pro Kopf im Jahr pro Person.

Immer mehr Menschen trinken weniger Alkohol. Der Trend zu mehr Nüchternheit im Glas ist längst in Berliner Bars angekommen und die alkoholfreien Alternativen sind alles andere als langweilig. 08.01.2024 | 2:45 min

In Deutschland ist der Durchschnitt noch höher, dort liegt er bei 12,2 Litern Reinalkohol. Das wären 488 große Bier pro Kopf im Jahr. Vor Deutschland liegen in Europa Lettland (13,1), Tschechien (13,3), Georgien (14,3). Spitzenreiter in Europa ist Rumänien (17,0). Am wenigstens wird in Europa in Tadschikistan (0,9) und in der Türkei (1,8) sowie Aserbaidschan (2,0) getrunken. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 5,5 Litern Reinalkohol.

Europa macht wenig Fortschritte

Trotz alarmierender Statistiken hätten nur 12 von 53 Ländern der WHO-Region Europa entschiedene Fortschritte gemacht, um das Ziel einer Verringerung des Alkoholkonsums um 10 Prozent bis 2025 im Vergleich zum Jahr 2010 zu erreichen, warnte das in Kopenhagen ansässige WHO-Regionalbüro.

Gute Nachrichten: Jugendliche trinken weniger Alkohol 02.02.2024 | 3:35 min

Dass sich Europa insgesamt auf dem Weg zum Erreichen dieses Ziels befinde, liege in erster Linie daran, dass in einigen bevölkerungsreichen Ländern wie Russland, der Türkei und der Ukraine deutlich weniger getrunken werde. In der EU habe es dagegen seit mehr als einem Jahrzehnt keine wesentlichen Veränderungen in dieser Hinsicht gegeben.

Die Europäische Region hält weiterhin den nicht beneidenswerten Rekord für den höchsten Alkoholkonsum und damit verbundene Schäden weltweit sowie für die geringste Zahl an Abstinenzlern. Gauden Galea, WHO-Sonderberater

Gerade im Sommer, wenn es heiß ist, schmeckt ein kühles Bier oder Radler besonders gut. Jeder Deutsche trinkt durchschnittlich 88 Liter Bier im Jahr. Laut Statistik ist es das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen. Aber: Bier schmeckt auch ohne Alkohol. 03.06.2024 | 2:25 min

Männer trinken fast viermal so viel wie Frauen

Alkohol könne nicht nur verheerend für Gesundheit und Wohlbefinden des Trinkers selbst sein, sondern in Form etwa von häuslicher Gewalt und Familienzerrüttungen auch für dessen Umfeld, so Gauden Galea. Die Länder müssten die Umsetzung von Maßnahmen zur Verringerung des Konsums mit Nachdruck vorantreiben.

Nach Angaben der WHO Europa tranken Männer in der Region mit 14,9 Litern fast viermal so viel wie Frauen (4,0 Liter). Schätzungsweise jeder zehnte Erwachsene habe Alkoholprobleme, fast jeder zwanzigste sei alkoholabhängig.

