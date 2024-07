Begleitetes Trinken: Lauterbach fordert Abschaffung

In Dänemark dürfen Personen ab 16 Jahren laut Gesetz Wein und Bier erwerben. Der Konsum ist nicht gesetzlich geregelt. In Frankreich ist der Kauf von Alkoholika erst mit der Volljährigkeit gestattet. Konsumieren dürfen Jugendliche aber schon ab 16 Jahren, wenn die Eltern dabei sind. In Großbritannien gibt es eine ähnliche Regelung: Alkohol darf nicht an Minderjährige verkauft werden. Allerdings dürfen Menschen ab 16 Jahren ein Bier oder Cider in einem Restaurant trinken, wenn eine volljährige Person die Bestellung aufgibt.