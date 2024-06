Rekord-Alkoholkonsum in England: Warum Kinder trinken

Jedes zweite Kind im Alter von 13 Jahren in England trinkt Alkohol: Weltweiter Rekordwert, der in Großbritannien für Diskussionen sorgt. Wie Jugendliche vor Sucht schützen?

Rekord-Alkoholkonsum in England

Eine Studie der WHO zeigt das Ausmaß des Alkoholkonsums bei Minderjährigen in Europa: demnach ist in Großbritannien der Alkoholkonsum bei Kindern einer der höchsten weltweit. 14.05.2024 | 2:09 min

Jeder dritte 11-Jährige und jeder zweite 13-Jährige in England hat mindestens einmal Alkohol getrunken. Jeder zehnte 13-Jährige war schon mindestens zweimal betrunken: Rekord weltweit. Diese Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO sorgen für Diskussionen in Großbritannien

In der Gruppe der 11-Jährigen liegt England damit noch vor der Republik Moldau, Armenien und Ungarn . Und das, obwohl der Alkoholkonsum bei jungen Leuten in Großbritannien insgesamt gesunken ist. Studienkoordinatorin Dr. Jo Inchley von der Universität Glasgow nennt die Beobachtungen "besorgniserregend".

WHO-Studie zu Alkoholkonsum bei Kindern

Jugendliche an einer Schule in Dorset in Südwest England erleben es täglich. "Es ist hier wie eine Pandemie, es wird immer mehr bei uns", berichtet Schüler Aiden Barrett. Und sein Klassenkamerad Joel Davey sagt: "Für manche scheint trinken, aber auch rauchen und Cannabis eine leichte Lösung zu sein, mit Problemen fertig zu werden."

Schulberaterin Helen Conibear hört so etwas oft und ist alarmiert: Denn je früher Kinder Alkohol trinken - desto schlimmer sind später die Folgen.

11-Jährige trinken heute mehr, als ich mit 11 Jahren. Miya-Lei Taylor, Schülerin

Auffällig viele Mädchen trinken Alkohol

Harriet Strange ist 30 Jahre alt, ihre ersten Alkoholerfahrungen hat sie in der Familie gehabt, wie viele in England. Ihr Vater ließ sie mit sechs Jahren das erste Mal trinken. "Damit begann eine Spirale der Selbstzerstörung. Meine Freunde waren immer älter als ich, also habe ich sie dazu gebracht, Alkohol für mich zu kaufen, oder ich habe ihn von zu Hause mitgenommen", berichtet Strange von ihren eigenen Erfahrungen. Sie trank sogar regelmäßig Wodka in der Schule.

Mit 14 wurde ich süchtig. Mein Vater war Alkoholiker. Er ist an meinem 16. Geburtstag gestorben. Harriet Strange

Vor allem Mädchen aus wohlhabenden Familien trinken problematisch viel Alkohol, so ein Ergebnis der WHO-Studie. Das könnte mit ihrem Partyverhalten zu tun haben, meint Harriet Strange. Außerdem spürten Mädchen die Folgen besonders heftig: "Mädchen in dem Alter essen weniger, sie wollen schlank bleiben. Nur, dann ist man auf einer Party natürlich auch viel schneller betrunken." Harriet Strange hat den Weg aus der Sucht gefunden. Sie hat ein Buch geschrieben und hilft als Coach jungen Menschen, Alkoholprobleme zu bekämpfen.

Neben Alkohol auch Vapen ein Problem

Außerdem laut WHO-Studie auffällig: Jugendliche steigen vom Rauchen aufs Vapen, also die elektronische Zigarette, um. Helena Conibear von der Organisation Talk about Trust appeliert an die Vorbildfunktion der Eltern.

Wir sehen, dass manche Kinder sich zum Beispiel Vapes nicht selber kaufen, sondern die von ihren Eltern bekommen. Helena Conibear

Zigaretten-Verbot in Großbritannien gestoppt

Die britische Regierung wollte Tabak schrittweise verbieten, das Marketing für E-Zigaretten einschränken. Doch das Rauchverbot, das Premierminister Rishi Sunak von der konservativen Tory-Partei durchaus am Herzen lag, ist gestoppt: Nach Ankündigung der Wahl für den 4. Juli 2024 ist das Parlament inzwischen aufgelöst. Die Folge: Alle nicht zu Ende gebrachten Gesetzesvorhaben sind inzwischen verfallen. Dazu gehört auch das schrittweise Tabakverbot.

Inzwischen rauchen zwar weniger Kindern als früher, doch noch immer gibt jedes fünfte 15-jährige Mädchen an, schon mal eine Zigarette geraucht zu haben.

Sunak wollte den Kauf von Tabak für Menschen, die nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden, deshalb illegal machen. Dafür sollte das Mindestalter, das derzeit bei 18 Jahren liegt, schrittweise erhöht werden.

Suchtberaterin: Keine neue Strategie gegen Alkohol

Suchtberaterin Helena Conibear beklagt, dass es in Großbritannien jedoch keine neue Strategie gegen den Alkohol bei Jugendlichen gebe. Die Eltern seien mit in der Pflicht, meinen auch die Schüler in Dorset.

Ich kenne Leute, die haben während Corona den Kindern Alkohol gegeben, damit die Stimmung besser ist. Joe Pascoe, Schüler

Experten raten, Alkohol noch teurer zu machen als er ohnehin schon ist. Denn so sei der Alkohol-Konsum der Briten generell schon zurückgegangen.

Hilfe bei Suchtproblemen

Hilfreiche Adressen

Sprechen Sie mit ihren Hausärzt*innen, Freund*innen und ihrer Familie über ihre Probleme und bitten um Hilfe.

Hilfe-Telefon der BZgA unter 0221 892031 oder kenn-dein-limit.info

unter 0221 892031 oder kenn-dein-limit.info Gruppentreffen der Anonymen Alkoholiker e.V.

Ortsgruppen des Blauen Kreuz e.V. oder bei den Selbsthilfegruppen der Guttempler .

oder bei den Selbsthilfegruppen der . Bei der bundesweiten Vernetzungsstelle NAKOS finden Sie weitere Selbsthilfegruppen zum Thema Sucht.

finden Sie weitere Selbsthilfegruppen zum Thema Sucht. Sie haben Angehörige, die unter Alkoholsucht leiden? Bei den Familiengruppen des Al-Anon e.V. finden Sie anonym Hilfe und Unterstützung. An diese Stellen können Sie sich wenden, wenn Sie selbst ein Problem mit Alkohol haben oder ihre Angehörigen betroffen sind:

Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.