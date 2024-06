London: Kleine Gewinne für Russland in Ostukraine

Ukrainische Soldaten feuern in Awdijiwka auf russische Stellungen an der Frontlinie. (Archivbild)

Im Grenzgebiet bei Charkiw beobachten die Ukrainer, wie Russland ungehindert Nachschub an die Front bringt. ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh war mit einer Drohneneinheit unterwegs.

Dorf nahe Donezk trotz Druck wohl weiter in ukrainischer Hand

Das Dorf Newelske westlich der Großstadt Donezk sei trotz starker Attacken vermutlich weiter in ukrainischer Hand, hieß es in London weiter. "In der nächsten Woche wird dieser Sektor voraussichtlich weiterhin im Fokus der Operationen stehen, da die russischen Streitkräfte trotz schwerer Verluste versuchen, das Operationstempo aufrechtzuerhalten."