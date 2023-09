SOS Méditerranée : Alternativer Nobelpreis für Seenotretter

Der gemeinhin als Alternativer Nobelpreis bekannte "Right Livelihood Award" geht in diesem Jahr unter anderem an die europäische Hilfsorganisation SOS Méditerranée. Die Organisation erhält den renommierten Preis für ihre lebensrettenden Such- und Rettungseinsätze im Mittelmeer, wie die Right-Livelihood-Stiftung in Stockholm bekanntgab.