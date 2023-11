EU-Preis: Mahsa Amini für Sacharow-Preis nominiert

Mehr als ein Jahr nach ihrem Tod im Iran soll die junge Kurdin Mahsa Amini symbolisch geehrt werden. Die drei größten Fraktionen im Europaparlament nominierten sie am Mittwoch für den renommierten Sacharow-Preis für Menschenrechte. Auch der US-Unternehmer Elon Musk steht auf der Liste.

Die 22-jährige Amini war am 16. September 2022 nach ihrer Festnahme durch die iranische Sittenpolizei wegen eines angeblich zu locker getragenen Kopftuchs gestorben. Ihr Tod löste eine beispiellose Protestbewegung aus.

Die stärksten Proteste seit Jahrzehnten hatte der Tod von Masha Amini ausgelöst. Ein Jahr danach versucht das Mullah-Regime in Iran weitere Demonstrationen zu verhindern. 16.09.2023 | 2:33 min

CDU, CSU, Sozialdemokraten und Liberale unterstützen Ehrung

Deutschland habe mitgeholfen, Sanktionspakete der EU auf den Weg zu bringen und Menschenrechtsverletzungen anzuprangern, so Brugger.

Trotz Protesten und US-Sanktionen: Iran erstarkt wirtschaftlich mehr und mehr. Mit Partnern wie China bildet das Land neue Allianzen. 20.09.2023 | 2:44 min

Elon Musk steht auch auf der Liste

Taugt Elon Musk als Vorbild oder schreckt uns sein narzisstisches Gebaren eher ab? 16.03.2023 | 19:48 min

Sacharow-Preis für geistige Freiheit

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird seit 35 Jahren an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit einsetzen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. Im Oktober will das Europaparlament bekanntgeben, wer in diesem Jahr ausgezeichnet wird.