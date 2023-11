Teheran erhält Geld: USA und Iran tauschen Gefangene aus

Rund sechs Milliarden Dollar an zuvor eingefrorenem Vermögen des Irans sollen aus Südkorea nach Katar überwiesen worden sein.

Ein seit Monaten geplanter Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran wird an diesem Montag vollzogen. Der iranische Außenamtssprecher Nasser Kanaani hatte den Austausch vor Journalisten angekündigt.

Mit der Freigabe eingefrorener iranischer Vermögen aus Südkorea war der Weg für den Deal bereitet worden. Mittlerweile sind die US-Bürger auf dem Weg zu einer Zwischenstation in Katar.

Fünf Amerikaner sollen nach den Plänen der beiden Länder in die USA zurückkehren. Im Gegenzug begnadigen die USA fünf Iraner, die dort verurteilt oder angeklagt worden waren. Der Gefangenentausch wurde bereits seit Monaten vorbereitet . Bei den Verhandlungen spielten besonders die Golfstaaten Oman und Katar eine bedeutende Rolle.

Die USA geben einem Bericht zufolge eingefrorenes iranisches Geld frei, um damit einen Gefangenenaustausch zu ermöglichen. Fünf US-Bürger und fünf Iraner sollen so freikommen.

US-Vertreter bestätigt Abflug

Ein Flugzeug mit den fünf US-Bürgern an Bord hat den Iran am heutigen Montag in Richtung Katar verlassen.