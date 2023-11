Todestag von Amini: Repressionen im Iran, Protest im Ausland

Die stärksten Proteste seit Jahrzehnten hatte der Tod von Masha Amini ausgelöst. Ein Jahr danach versucht das Mullah-Regime in Iran weitere Demonstrationen zu verhindern. 16.09.2023 | 2:33 min

"Sie nutzen alle Hebel, um Druck auszuüben, damit am Todestag von Mahsa Amini Angst und Schrecken herrschen und die Leute nicht auf die Straße gehen." So formulierte es der Soziologieprofessor Ahmad Bokharaei im Vorfeld des ersten Todestags der Protestikone.

Wie das aussieht, konnte man heute und in den vergangenen Tagen im Iran beobachten. Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen haben iranische Einsatzkräfte die Kurdenregionen in den Ausnahmezustand versetzt. Aminis Heimatort Saghes wurde vor ihrem Todestag abgeriegelt. Aus Sorge vor einem erneut gewaltsamen Vorgehen der Sicherheitskräfte gab es zunächst keine Protestaufrufe.

„Wir haben tausende von Polizei- und Antiterroreinheiten gesehen, die hier in der Stadt verteilt waren“, berichtet ZDF-Korrespondent Jörg Brase in Teheran. 16.09.2023 | 0:39 min

Festnahmen durch den Geheimdienst

Den Todestag wollten Menschen in den Kurdengebieten dennoch würdigen, etwa durch Ladenschließungen. Irans Geheimdienst nahm laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim mehrere Bewohner in den Kurdengebieten fest. Auch in anderen Städten herrschte mit Straßenkontrollen eine angespannte Stimmung.

Augenzeugen berichteten am Freitag, Militäreinheiten und andere Einsatzkräfte seien in Städte rund um Saghes verlegt worden. Auch viele neue Überwachungskameras seien installiert worden. Bewohner der Kurdengebiete sprachen zudem von verstärkten Kontrollen.

„Der Graben zwischen der politischen Führung und der großen Mehrheit der Bevölkerung“ sei im Verlauf des vergangenen Jahres noch tiefer geworden, sagt ZDF-Korrespondent Jörg Brase. 16.09.2023 | 1:22 min

Proteste in Deutschland gegen das iranische Regime

In Deutschland gab es zum Jahrestag verschiedene Demonstrationen und Aktionen in mehreren Städten. In Hamburg schätzte das Lagezentrum, dass sich rund 2.500 Menschen an Demonstrationen beteiligt hätten.