Klinik in Alaska : Elch mampft Topfpflanzen in Wartezimmer

Ein Elch ist in Alaska in das Wartezimmer einer Klinik spaziert und hat sich dort an den Topfpflanzen gestärkt. Das Jungtier sei am Donnerstag im Providence Alaska Health Park in Anchorage durch den Schnee gestapft und habe offensichtlich durch die Glastür die Pflanzen gesehen, sagte der Leiter des Krankenhaus-Wachdienstes, Randy Hughes. Durch die automatische Schiebetür sei der hungrige Elch dann ins Gebäude der Krebsabteilung gelangt.