Anne-Frank-Gedenktag: Zeitzeugin erinnert an ihr Leben

... wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt/Main geboren. 1933 emigrierte ihre Familie in die Niederlande. 1942 sahen sich die Franks wie tausende andere jüdische Menschen zum Untertauchen gezwungen, um der Deportation in die Konzentrationslager zu entgehen. Im August 1944 flog das Versteck in einem Hinterhaus in der Amsterdamer Prinsengracht 263 durch Verrat auf. Anne Frank wurde verhaftet und zunächst ins Konzentrationslager Auschwitz, dann ins Lager Bergen-Belsen deportiert. Dort starb sie im Frühjahr 1945 an Typhus. Ihr Vater überlebte den Holocaust und veröffentlichte das Tagebuch 1947.