Historiker Mendel: Deutschland soll Palästina anerkennen

Der deutsch-israelische Historiker und Pädagoge Meron Mendel spricht sich für die Anerkennung des Staates Palästina durch Deutschland aus. Die einzige langfristige Lösung im Nahost-Konflikt sei die Existenz zweier Staaten, sagte der Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank am Freitag in der ZDF-Sendung "Volle Kanne".

... ist ein israelisch-deutscher Pädagoge und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Mendel ist Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und veröffentlichte die Bücher: "Muslimisch-jüdisches Abendbrot" und "Über Israel reden". Der 48-Jährige ist mit der Politologin Saba-Nur Cheema verheiratet. Das Paar publiziert gemeinsam und schreibt die Kolumne Muslimisch-jüdisches Abendbrot im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Bundesregierung plant nach Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) derzeit keine Anerkennung Palästinas als eigenen Staat. Es gebe "keinen Anlass", die Anerkennung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) als eigenen Staat zu vollziehen, erklärte Scholz. "Es gibt keine Klarheit über das Staatsgebiet, über alle anderen Fragen, die damit zusammenhängen", so der Kanzler weiter. Es sei "noch nicht so weit". Was stattdessen gebraucht werde, sei "eine verhandelte Lösung zwischen Israel und den Palästinensern, die auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinausläuft", bekräftigte Scholz. Dazu gehöre auch eine palästinensische Autonomiebehörde, die für die Westbank und Gaza zuständig sei.

Man kann die Situation mit einem Fußballstadion vergleichen. Auf der einen Seite sind die Israel-Fans, auf der anderen Tribüne stehen die Palästina-Ultras. Egal was auf dem Fußballfeld passiert, die Fans stehen zu ihrer Mannschaft und beschimpfen den Gegner. Das Tragische daran ist, dass in der Realität die Menschen vor Ort, sei es in Gaza oder in Israel , keine Fanclubs brauchen. Vielmehr geht es darum, friedliche Kräfte auf beiden Seiten zu unterstützen.

Mendel: Ich erinnere mich gut, wie wir an diesem Abend auf dem Sofa saßen und unsere Timelines miteinander verglichen. Während es in meinem Feed nur Äußerungen von Schock und Trauer gab, sah ich auf dem Handy meiner Frau, dass Menschen sich über das Massaker freuten. Ich las dort Sprüche wie "Gaza just broke out of jail" oder "poetic justice" als freudige Kommentare.