Arsenverdacht in Bielefeld: Uni-Bibliothek sperrt Bücher

Weil bei der Produktion von Büchern und Zeitschriften im 19. Jahrhundert mitunter Arsenverbindungen zum Einsatz gekommen sein können, hat die Universitätsbibliothek Bielefeld in Nordrhein-Westfalen Zehntausende Bücher für die Ausleihe gesperrt.

Wie viele der 60.000 Bände tatsächlich betroffen sind, ist unklar. Vermutlich seien es weniger als zehn Prozent, teilte die Universitätsbibliothek mit. Man nehme das Thema aber sehr ernst. Die Bibliothek bittet um Verständnis, dass es Zeit brauche, Bücher in diesem Umfang aus dem Bestand zu entfernen, einzulagern und zu überprüfen.

Arsen kann in grünen Farbstoffen vorkommen

Nach Angaben des Deutschen Bibliotheksverbandes ist das Problem bereits seit Längerem auch in anderen Bibliotheken bekannt. Im Rahmen eines Modellprojekts an der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn sei zum Beispiel 2020/2021 untersucht worden, wie mit Arsen belastete Bände erkannt und wieder nutzbar gemacht werden können, sagte eine Sprecherin des Verbandes. Die Überprüfung in Bielefeld sei kein Einzelfall.