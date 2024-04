Rettungsaktion für 160 gestrandete Wale in Westaustralien

An einem Strand an der australischen Westküste sind mehr als 160 Grindwale gestrandet. Nach Angaben der Behörde für Artenvielfalt und Naturschutz (DBCA) gerieten die Meeressäuger am Donnerstag nahe der Kleinstadt Dunsborough in flachem Gewässer in Not. Bis zum Mittag (Ortszeit) seien 26 Tiere verendet, zitierte der Sender ABC eine Sprecherin. Helfer versuchten fieberhaft, 140 weitere Wale am Leben zu erhalten.