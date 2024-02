CO2-Speicherung in der Nordsee: Was die CCS-Technik bedeutet

Nach dem Willen von Wirtschaftsminister Habeck soll die sogenannte CCS-Technik auch in der Nordsee zum Einsatz kommen. (Symbolbild)

Um die Klimaziele zu erreichen, soll schädliches CO2 in Deutschland künftig auch im Boden gespeichert werden - zumindest in der Nordsee. Es gehe vorrangig darum, Emissionen aus Branchen abzufangen, die nach aktuellem Stand nur schwer oder gar nicht klimaneutral werden könnten, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ).

Was die sogenannte CCS-Technik genau ist und wo CO2 in Deutschland gespeichert werden soll, die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist CCS?

CCS steht als englische Abkürzung für "Carbon Dioxide Capture and Storage". Gemeint ist die Abscheidung, also Trennung, und unterirdische Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2), das beispielsweise in Industrieanlagen und bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle entsteht.