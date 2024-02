Sicherheitskonferenz: Was hat Klima mit Sicherheit zu tun?

Es gäbe genug düstere Themen zu besprechen: Ukraine Gaza-Krieg - und die vielen anderen militärischen Konflikte auf der ganzen Welt. Muss auf der Sicherheitskonferenz dann auch noch über den Klimawandel diskutiert werden? Vorsitzender Christoph Heusgen wünscht sich Hoffnung, einen Silberstreif am Horizont. Und vielleicht liefert diesen gerade ein Podium zum Thema Klima.

Dass der Klimawandel ein Faktor für die Sicherheitspolitik ist, ist hier vielen klar. US-Vizepräsidentin Kamala Harris nennt das Wort gleich drei Mal in ihrer Rede, UN-Generalsekretär Antonio Guterres widmet dem Thema zur Eröffnung einen ganzen Abschnitt und die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, ist sowieso nur zur Sicherheitskonferenz gekommen, um darüber zu sprechen.

Katarina Kertysova, Expertin für Klimasicherheit der Nato , sagte am Rande der Konferenz:

Guterres: "Krieg mit der Natur beenden"

Auf genau dieser Klimakonferenz stand "Frieden" zum ersten Mal als Thementag mit auf der Agenda. Die kommende Klimakonferenz wird sich vor allem ums Geld drehen. Und so bekommt die Klimafinanzierung auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr zum ersten Mal einen Platz auf der Hauptbühne.

Klimakrise verstärkt Schuldenkrise

Das Problem: "Wir müssen heute viel Geld, das wir für Krankenhäuser und Schulen hätten verwenden können, für die Anpassung an den Klimawandel ausgeben", sagt der Außenminister der Malediven, Moosa Zameer auf der Bühne. Dafür müssen Länder wie die Malediven oft neue Schulden aufnehmen, zu hohen Zinsen. Für die teuren Rückzahlungen müssen häufig noch einmal Schulden aufgenommen werden. Der Teufelskreis einer weltweiten Schuldenkrise.

Weltweit werden Billionen gebraucht

Der US-Klimabeauftragte John Kerry stimmt zu, dass weltweit nicht Milliarden, sondern Billionen gebraucht werden, um die Klimakrise einzudämmen. Und er hat einen Plan: Geld, das bereits zur Entwicklungshilfe eingesetzt wird, soll gleichzeitig der Energiewende und der Anpassung an den Klimawandel dienen. Gemeint sein könnte zum Beispiel beim Bau einer neuen Schule, Solarzellen aufs Dach zu legen und sie so zu bauen, dass sie gegen einen steigenden Meeresspiegel gewappnet ist und als Schutzraum dienen könnte.

Außerdem müsse das Geld der Privatwirtschaft mobilisiert werden. Investmentfonds sollen ihr Geld nicht mehr in fossile Energie, sondern zur Klimafinanzierung anlegen, so Kerry. Bei vielen grünen Projekten gebe es Renditen oder man verkleinere mit dem Engagement Risiken für andere Geldanlagen, die durch den Klimawandel betroffen sind.

"Größter wirtschaftlicher Umbruch seit industrieller Revolution"

John Kerry und Mia Mottley erhalten für ihre Verdienste um die Reform der Klimafinanzierung am Samstag den Ewald-von-Kleist-Preis, der jährlich von der Sicherheitskonferenz verliehen wird.

"Ich arbeite seit 1988 zum Thema Klima und ich habe noch nie so viel Bewegung gesehen", sagt Kerry.

Allein durch den Ausbau von Solarzellen und Windkraft könnten 40 Prozent der Emissionen bis 2030 eingespart werden, so Kerry. Vielleicht könnte dies der Silberstreif am Horizont sein, auf den Heusgen in seiner Eröffnungsrede gehofft hat.