Heusgen vor Sicherheitskonferenz: "Frieden durch Dialog"

Heusgen: Nein, das ist keine Feierstimmung. Wir freuen uns natürlich, dass wir diese Konferenz auch in diesem Jahr wieder durchführen können. Für uns ist es wichtig, dass wir versuchen, einen Beitrag zu leisten, gemäß unserem Motto "Frieden durch Dialog", dass wir bei diesen Konflikten irgendwo eine kleine Annäherung finden.

ZDFheute: Welches Signal soll am Ende von dieser Tagung ausgehen?

Heusgen: Dass wir dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zuhören, der diese Konferenz eröffnet und der nochmal ein Plädoyer dafür ablegen will, dass wir auf der Grundlage des Rechts, auf der Grundlage der UN-Charta versuchen, unsere Probleme zu lösen. Dass wir diese Probleme lösen mit der Stärke des Rechts und nicht dem Recht des Stärkeren.

ZDFheute: Der Krieg in der Ukraine wird ein großes Thema sein. Welche Ergebnisse erhoffen Sie sich?

Heusgen: Es ist schon enorm, was die Amerikaner machen, was Deutschland macht, was Europa macht. (...) Wir dürfen nur nicht aufhören. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das als Signal von München herausgeht.