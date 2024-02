Studie: Wie der Klimawandel Eisbären in der Arktis bedroht

Studie zu Klimawandel in Arktis : Mehr Eisbären werden wohl künftig verhungern

13.02.2024 | 17:43 |

Längere Phasen ohne Eis setzen Eisbären in der Arktis zu. Sie haben weniger Zeit zu jagen und verlieren an Gewicht. In Folge des Klimawandels könnten mehr Tiere verhungern.