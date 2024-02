UN-Bericht: Immer mehr wandernde Wildtiere in Gefahr

Die "Bonner Konvention“, eigentlich "Convention on Migratory Species" (CMS), ist ein UN-Übereinkommen zum Schutz wandernder Wildtierarten. Die Schlussakte wurde 1979 in Bonn verabschiedet. 1983 trat die Konvention in Kraft. Seitdem haben sie 133 Vertragsparteien unterzeichnet. Das Sekretariat sitzt in Bonn. Die Konvention bringt all die Länder an einen Tisch, durch die wandernde Tiere ziehen. Sie ist die Rechtsgrundlage für international koordinierte Erhaltungsmaßnahmen. Entscheidungsgremium ist die Konferenz der Vertragsparteien, außerdem gibt es unter anderem einen wissenschaftlichen Rat.