Führerschein und Sprit: Das ändert sich 2024 für Autofahrer

Was ändert sich 2024 für Autofahrer?

Vom Spritpreis-Schock nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist an den Tankstellen nur noch wenig zu spüren. Die Preise haben sich - auf hohem Niveau - eingependelt. Auch, weil die Bundesregierung den Preisauftrieb mit einem staatlich finanzierten Tankrabatt abgemildert und weil sie eine eigentlich für 2023 geplante Erhöhung der CO2-Steuer auf Eis gelegt hatte.

Spritpreise dürften teurer werden

ADAC-Sprecherin Katharina Luca kritisiert, "dass der CO2-Preis dazu genutzt wird, Haushaltslücken zu stopfen, und die Spielräume für die Rückerstattung an die Bürger durch das dringend erforderliche Klimageld weiter verringert werden." Gerade Haushalte mit niedrigem Einkommen würden über Gebühr getroffen.

Teure Fahrerlaubnis

In einer ADAC-Umfrage unter Fahranfängern gaben rund 13 Prozent der Befragten an, dass sich bei ihnen die Kosten für den Pkw-Führerschein auf 3.500 bis 4.500 Euro summiert hätten. "Immerhin gut ein Drittel zahlte noch weniger als 2.500 Euro", heißt es. Der ADAC verweist auf starke regionale Unterschiede.

Strengere Regeln für Fahranfänger und Medizinchecks: Innerhalb der EU wird über eine Reform der Führerscheinregeln diskutiert. 22.09.2023 | 4:00 min

Empfehlungen der EU

Eines jedoch ist klar: Der klassische "Lappen" in Grau oder Rosa wird in absehbarer Zeit Geschichte sein. Autofahrer der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 müssen schon bis zum 19. Januar ihren Führerschein in ein EU-Dokument im Scheckkartenformat umtauschen. Nach dem Umtausch bleibt die Fahrerlaubnis im bisherigen Umfang bestehen.