Nostalgische Sommernächte: Ist das Autokino am Ende?

In Köln schließt ein Autokino. Problem: Eine Zweitnutzung des Grundstücks ist verboten. Die verbleibenden Kinos werden von Autofahrern noch angesteuert, haben es aber schwer.

Ist das Autokino am Ende?

Nostalgie pur: Das Autokino in Köln Porz muss schließen. (Archivbild) Quelle: Imago

Um 21:30 Uhr sind die Mücken da. "Wir haben hier viel Mückenschutzmittel an der Kasse", sagt Heiko Desch, der Theaterleiter des Autokinos Gravenbruch bei Frankfurt. Er hat sich daran gewöhnt, sich beim Ticketverkauf mit Mückenschutz einzusprühen, die Insekten stören ihn nur wenig. Denn auch dank ihnen gibt es das Autokino überhaupt noch. Doch dazu später.

Autokino: Zweite Standbeine zur Querfinanzierung nötig

In Köln dagegen endet die Geschichte des Autokinos in Porz - es schließt seine Einfahrten Ende Oktober. Der Grund: Auf dem Gelände hat an mehreren Tagen pro Woche ein Trödelmarkt stattgefunden. Mit den Einnahmen durch die Vermietung des Geländes tagsüber ließ sich das Autokino über drei Jahrzehntelang querfinanzieren.

Doch damit ist nun Schluss. "Irgendjemandem in der Stadt Köln ist aufgefallen, dass es keine Genehmigung für die Trödelmärkte gab. Den Rest kann man sich denken", sagt Desch.

Die Autokinos Frankfurt Gravenbruch und Köln Porz befinden sich unter dem Dach des Drive In Autokinobetriebs. Dazu gehören auch die Standorte in München Aschheim, Stuttgart Kornwestheim und das Autokino in Essen.

Weil seit der Hochzeit der Kinos und Autokinos in den 70er- und 80er-Jahren die Besucherzahlen zurückgegangen sind, haben die Autokinos mit ihren großen Pachtflächen zweite Standbeine aufgebaut, um die Betriebe in den schwarzen Zahlen zu halten. Dieses Modell ist in Köln nun gescheitert.

"Mal etwas Anderes"

Gravenbruch beispielsweise beherbergt einen Shuttle-Service zum Frankfurter Flughafen mit seiner Autoflotte, gleiches gilt für das Autokino in München. So lassen sich die Kinos nach Angaben von Desch noch in der Gewinnzone halten. "Reich werden Sie aber nicht dabei", gesteht er ein. Denn die Anlagen brauchen Pflege und immer wieder auch Investitionen.

Inzwischen ist die Dämmerung eingebrochen und vor den Kassenhäuschen haben sich zwei Autoschlangen gebildet. "Das Autokino liegt um die Ecke und es ist mal etwas Anderes, hierherzukommen", sagt ein junger Mann Mitte Zwanzig, der gemeinsam mit seiner Freundin hergefahren ist. "Das ist etwas ganz Anderes als mit anderen in einem großen Kinosaal", ergänzt seine Freundin.

Und man kann in Jogginghose hierherkommen - sieht ja keiner. Besucherin Autokino Gravenbruch

Autokino-Hochphase in der Pandemie

Nicht mit anderen in einem Saal - das war der Grund, warum Autokinos während der Pandemie eine Hochphase erlebten. Während die fünf Drive-In-Kinos im Jahr zwischen 80.000 und 90.000 Besucherinnen und Besucher zählen, hatten sich die Kinobesuche per Auto 2021 rund verdoppelt.

"Corona war eine Ausnahmesituation", sagt Desch. "Die Leute waren einfach froh, dass sie das während der Pandemie machen konnten. In dieser Zeit haben wir hier teilweise auch viele Menschen aus der Gastronomie beschäftigt, die woanders nicht mehr arbeiten konnten. Da haben Sie hier abends viele glückliche Gesichter gesehen".

Wie die Natur das Autokino bei Frankfurt rettete

Auch an diesem Abend sind die Besucherinnen und Besucher, mit denen man spricht, entspannt und gut gelaunt. Rund 150 sind es, die auf zwei verschiedenen Leinwänden "A quiet Place" oder "Alles steht Kopf" sehen können. "Wo Kino am größten ist" steht auf einem Leuchtschild über den Einfahrten mit den Kassenhäuschen, an denen die Autokolonne nun langsam vorbeizieht und Desch seine Tickets verkauft.

Es sind die hellen Lichter, die die Mücken nun anziehen. Von den Insekten bekommen die Gäste in ihren Autos naturgemäß wenig mit. Doch sind sie es, denen das Autokino bei Frankfurt den Weiterbetrieb verdankt. Denn Planungen sahen vor, das Kinoareal und den angrenzenden Wald als Neubaugebiet auszuweisen. Doch diese Pläne wurden aus Naturschutzgründen verworfen.

"Im Grunde hat uns das Naturschutzgebiet gerettet", sagt Desch und lächelt. Deswegen beschwert er sich auch nicht darüber, dass er sich zum Ticketverkauf am Abend oft mit Mückenschutz einsprühen muss.