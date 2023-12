Emilia und Noah auch 2023 beliebteste Vornamen

Emilia und Noah sind erneut die beliebtesten Vornamen in Deutschland (Symbolbild).

Emilia und Noah waren nach einer Auswertung des Vornamen-Experten Knud Bielefeld auch 2023 die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in Deutschland.

Der Hobbynamensforscher aus dem schleswig-holsteinischen Ahrensburg veröffentlichte am Freitag sein jährliches Ranking. Beide Namen standen schon im vergangenen Jahr auf Platz eins, Emilia bereits auch 2021.

Vornamen: Wenig Veränderungen an Ranking-Spitze

Seit 2013 zählt Emilia zu den zehn beliebtesten Mädchennamen. Noah war 2020 zum ersten Mal Spitzenreiter und belegte 2021 den zweiten Rang. Insgesamt gibt es also wenig Veränderung auf den vorderen Plätzen.

In einem deutlichen Aufwärtstrend sind laut Bielefeld die Jungennamen Emilio, Fiete, Fritz, Hannes, Leano, Liam, Lino, Lio, Marlon und Theo sowie die Mädchennamen Amalia, Ella, Elli, Hailey, Ida, Lia, Lilly, Lotta, Malia und Rosalie.

Trend zu mehr Unisex-Namen

Außerdem seien die deutschen Eltern beeinflusst vom Trend in den USA, ehemals eindeutige Jungennamen als Mädchenname sowie ehemals eindeutige Mädchenname als Jungenname zu vergeben.

Durch den Hype um die amerikanische Sängerin Taylor Swift nennen Eltern inzwischen auch ihre Mädchen so.

Sophie und Alexander beliebteste Zweitnamen

Der Hobbyforscher führt eine separate Hitliste für die beliebtesten Zweitnamen. Dort steht Sophie vor Marie und Maria an der Spitze, bei den Jungs Alexander vor Elias und Maximilian. Die vorderen Plätze der beliebtesten zweiten Vornamen habe sich seit Jahren kaum verändert, so Bielefeld.

Bielefeld veröffentlicht seit 2005 jährlich ein Namensranking auf seiner Internetseite beliebte-vornamen.de. In diesem Jahr wertete er eigenen Angaben zufolge rund 280.000 Geburtsmeldungen von Geburtskliniken und Standesämtern aus 412 Städten in ganz Deutschland aus. Das entspreche einem Anteil von rund 40 Prozent aller Geburten in diesem Jahr.