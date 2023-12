Klinik im Donbass: Mehr Frühgeburten im Krieg

In Pokrowsk, im ukrainischen Teil des Donbass, befindet sich die letzte Station, die in diesem Gebiet Frühchen versorgen kann. 40 Kilometer weiter ist die Frontlinie. 28.12.2023 | 1:36 min

Milana kommt per Kaiserschnitt im Krankenhaus von Pokrovsk zur Welt, mitten im Krieg beginnt ihr Start ins Leben, nur 40 Kilometer entfernt von der Frontlinie. Trotz mehrfacher Raketenangriffe auf die Stadt haben sie hier nie aufgehört zu arbeiten. Olena Yurchenko ist die oberste Hebamme auf der Geburtsstation, arbeitet seit 37 Jahren hier, weglaufen war für sie keine Option.

Ukraine: Krieg belastet Schwangere

Es gab Momente, da hatte sie Angst, um das Leben der Kinder und auch um ihr eigenes. "Was sollte man tun, wohin soll man laufen?", schildert sie die Verzweiflung. Vernunft und der gesunde Menschenverstand hätten sie dazu gebracht, dieses Gefühl zu überwinden und sich zu beruhigen.

Olena Yurchenko, Hebamme in der Ukraine

Im gesamten Donbass, der nicht von Russland besetzt ist, ist es das einzige Krankenhaus, was in der Lage ist auch Frühchen zu versorgen. Babys wie Dascha: Sie ist 36 Tage alt und sollte noch gar nicht auf dieser Welt sein. Bei der Geburt wog sie nur 1.400 Gramm. Seit der russischen Invasion werden mehr Babys zu früh geboren, erklärt Tetiana Myroshnychenko, sie ist die Oberärztin der Intensivmedizin für Frühgeborene im Krankenhaus.

Ukraine-Krieg: Die Narben der Kinder 16.08.2022 | 9:17 min

Mehr Frühchen seit russischer Invasion

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine seien dort insgesamt 654 Kinder zur Welt gekommen, davon 68 Frühgeborene. "Das heißt fast ein Zehntel von allen Babys sind Frühgeburten", sagt Dr. Myroshnychenko. Wie muss das sein: Schwanger, während die Region mit Raketen und Drohnen beschossen wird? Durch die Erfahrung mit Explosionen fürchteten sich die Frauen bei lauten Geräuschen und bekämen Angst, erklärt Hebamme Yurchenko.

Es sei logisch, dass einige Frauen durch den Stress Schmerzen bekämen und in einem Stress-Zustand eingeliefert würden. Das Krankenhaus versuche die Schwangerschaft so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, doch das klappt nicht immer.

Im Februar jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine bereits zum zweiten Mal. Ist die Gegenoffensive gescheitert? 28.12.2023 | 1:35 min

Dann müssen die allermeisten Babys in einem Brutkasten versorgt werden. Die Frühchen im Inkubator brauchen eigentlich Ruhe, Wärme und Dunkelheit, ihre ersten Wochen kosten schon so viel Kraft.

Raketenalarm statt Ruhe

Olena Yurchenko, Hebamme in der Ukraine

Wir können nicht alle Babys sozusagen unter die Arme nehmen und nach unten in den Bunker rennen.

Ukrainische Mutter: Das Leben muss weiter gehen

Nadia Kravchenko will dem Leid mit Leben trotzen, vor drei Tagen brachte sie Vavara zur Welt, will sich ihr Glück und die Zuversicht nicht nehmen lassen. Alle in der Region seien sehr besorgt, aber das Leben müsse weitergehen. Sie sagt: Aus großer Liebe werden glückliche Kinder geboren.