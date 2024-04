Bahn versteigert alljährlich Hunderte Fahrräder

Wohin mit all den stehengelassenen Rädern? Die Bahn versteigert sie. (Archiv)

Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr Hunderte zurückgelassener Fahrräder versteigert. "Pro Jahr gibt es an und in unseren 5.400 Bahnhöfen schätzungsweise 2.700 Fundräder", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Agentur dpa. Etwa die Hälfte werde nach einer Aufbewahrungszeit von mindestens zehn Wochen versteigert.

Welchen Preis ein Fahrrad bei einer der Vor-Ort-Auktionen wie beispielsweise im Mai in Berlin-Lichtenberg erziele, hänge von der Art des Rades und dessen Zustand ab. Der durchschnittliche Versteigerungserlös liegt bei 60 Euro pro Fahrrad, so die Sprecherin. Bei den Auktionen in den verschiedensten Städten wurden allerdings auch schon E-Bikes versteigert, für die Gebote jenseits der 300-Euro-Marke vorlagen.