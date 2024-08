Banksy-Werke in London aufgetaucht - Rätseln um Motive

Banksy macht mit neuen Werken von sich reden. Auf dem Instagram-Account des mysteriösen Street-Art-Künstlers erschienen die Fotos von zwei neuen Werken mit Tier-Motiven an Hauswänden in verschiedenen Teilen Londons.

Auf einem davon ist ein Steinbock zu sehen, der scheinbar auf dem Strebepfeiler an einer Hauswand balanciert und dabei Steine ins Rollen bringt. Eine echte Überwachungskamera ist auf die Szene gerichtet. Sie wurde später von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma wieder auf die Straße ausgerichtet, wie auf Bildern der Nachrichtenagentur PA zu sehen war.

Banksy: Zugewandte Elefanten an Hauswand

Fans rätselten in den Kommentaren, was Banksy mit den neuen Werken zum Ausdruck bringen will. Die Ausrichtung der Kamera spiele eine wichtige Rolle bei dem Steinbock-Graffiti, spekulierte ein Instagram-Nutzer.