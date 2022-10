Doch ihr neues Leben fand bereits nach wenigen Wochen ein Ende: Denn ihr Name tauchte laut der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" in der überwachten Kommunikation des organisierten Verbrechens auf. Es gab offenbar Entführungspläne der niederländischen Drogenmafia. Aus der WG in Amsterdam ging es postwendend zurück nach Den Haag, in den Palast der Eltern - in den Hörsaal nur noch mit Personenschutz.