Bergbau in der Tiefsee : Brauchen wir Metalle aus dem Meer?

Die Rechnung scheint einfach: Laut Studien, etwa der Deutschen Rohstoffagentur, wird sich der Bedarf an Metallen, die wir für den Bau klimaschonender Techniken benötigen, in den kommenden Jahrzehnten vervielfachen. Diese Metalle findet man an Land - in noch größerer Konzentration aber auch auf dem Boden der Tiefsee. In Manganknollen.