Jahrzehntelang hat man Wale gnadenlos gejagt. Was die Walfänger nicht ahnten: große Wale erweisen uns wertvolle Dienste fürs Klima. Ein großer Wal nimmt mit seiner Nahrung enorme Mengen Kohlenstoff auf. Er reichert es im Laufe seines langen Lebens in seinem Körper an. Wenn er stirbt, sinkt sein Kadaver auf den Meeresboden, und mit ihm der darin gebundene Kohlenstoff. Der Kohlenstoff kann für hunderte oder tausende Jahre in der Tiefsee verbleiben. Auf diese Weise versenkt ein großer Wal am Ende seines Lebens so viel Kohlenstoff wie bis zu 1.500 Bäume in einem Jahr binden.

Aber Wale helfen dem Klima auch mit ihren Ausscheidungen: Buckelwale fressen sich in den nährstoffreiche Polarregionen ein Polster an. Danach wandern sie in nährstoffarme Gebiete, um dort – vor Feinden geschützt – ihre Jungen zur Welt zu bringen. Entlang der Wanderrouten düngen sie das pflanzliche Plankton mit ihren Ausscheidungen. Es kann sich stärker vermehren und der Atmosphäre mehr Kohlendioxid durch Photosynthese entziehen. Die sogenannte „Wal-Pumpe“ ist also ein weiterer Dienst der Wale am Klima.

Leider existiert heute nur noch ein Viertel des ursprünglichen Bestands an großen Walen. Wenn sich ihre Anzahl durch konsequenten Schutz verdoppeln ließe und die Planktonproduktivität um ein halbes Prozent stiege, wäre das Potential groß. Groben Schätzungen zufolge könnten die Wale dann helfen, bis zu 13 Gigatonnen Kohlendioxid über ihre Lebensspanne hinweg aus der Atmosphäre zu entfernen, fast ein Drittel der weltweiten Emissionen 2019. Die Meeressäuger könnten zu unseren „größten“ Verbündeten im Kampf gegen die Erderwärmung werden.