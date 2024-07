Texas: Zwei Tote nach Wirbelsturm "Beryl"

Nach seinem Durchzug durch die Karibik hat der Hurrikan "Beryl" am Montag sein Zerstörungswerk im US-Bundesstaat Texas fortgesetzt. Der Wirbelsturm traf am frühen Morgen (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von 130 Stundenkilometern auf die texanische Südostküste. Wenige Stunden später wurden bereits zwei Todesopfer in Texas gemeldet.

In der Vorstadt Humble stürzte nach Angaben der Behörden ein Baum auf ein Haus, wobei ein Mann ums Leben kam. Eine Frau in Harris County ereilte das gleiche Schicksal.

Überschwemmungen, Flug- und Stromausfälle

Der Sturm traf zuerst in Matagorda in Texas auf Land. An weiten Teilen der Küste und im Landesinneren galten Sturmwarnungen. An der Küste drückte der Sturm die Wassermassen aufs Land. Im Inland regnete es heftig.