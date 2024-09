Regina Halmich vor Boxkampf: Stefan Raab nicht unterschätzen

Zuletzt stiegen Stefan Raab und Regina Halmich 2007 in den Boxring. 17 Jahre später will Raab eine Revanche für die Niederlage - vermutet Halmich.

Ganze drei Wochen grübelte Regina Halmich, bis sie entschied, sich noch einmal mit Stefan Raab zu prügeln. Man habe sie, verriet die frühere Box-Weltmeisterin, "schon etwas überreden" müssen. 17 Jahre nach ihrem Karriereende ausgerechnet gegen den TV-Entertainer, dem sie einst die Nase gebrochen hatte, in den Ring zurückzukehren, sei jedoch "nochmal eine geile Nummer". Also sagte Halmich letztlich zu.

Vor dem dritten Showkampf gegen Raab , diesem überdimensional vermarkteten Spektakel vor 14.000 Zuschauern am Samstagabend (20.15 Uhr/RTL) in Düsseldorf, stellte Halmich eines klar: Klamauk gibt es mit ihr auf keinen Fall. "Das wird keine Spaßveranstaltung", bekräftigte die 47-Jährige im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID):

Monatelang auf "Comeback" vorbereitet

Monatelang bereitete sich Halmich mit ihrem früheren Erfolgstrainer Torsten Schmitz in Hennigsdorf und Berlin auf ihr "Comeback" vor. Dort habe sie gemerkt, so Halmich, "dass vieles noch da ist. Und ich mich auch noch quälen und über die Schmerzgrenzen gehen kann."

Raab "wird mit Muckis und Sixpack dastehen"

Richtiges Comeback ausgeschlossen

Und nach dem Kampf? Ein richtiges Comeback, wie es Box-Größen wie Evander Holyfield, George Foreman oder auch Felix Sturm in ihren Vierzigern feierten, schloss Halmich sofort aus. "Ganz bestimmt hänge ich danach die Boxhandschuhe wieder an den Nagel. Es ist zwar tatsächlich schwierig, denn ich habe wieder so viel Feuer gefangen", sagte sie. Dieses Feuer, so fügte die gebürtige Karlsruherin an, werde nach Samstag jedoch wieder erlöschen. "Mit 47 Jahren macht man kein Comeback mehr. So vernünftig bin ich. Ich habe im Profisport alles erreicht."