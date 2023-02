Vor 3.500 Jahren : Schädel-OP aus der Bronzezeit

Bereits in der späten Bronzezeit wurden Menschen im östlichen Mittelmeerraum offenbar schon am Schädel operiert. Überreste in der archäologischen Stätte Tel Megiddo in Israel geben Hinweise darauf, dass zu der Zeit in der Region bereits sogenannte Trepanationen vorgenommen wurden, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal "Plos One".