Ungelöste Fälle der Archäologie

Seit Jahrtausenden versuchen Menschen den Verfall des menschlichen Körpers nach dem Tode aufzuhalten. Weltweit stoßen Forscher immer wieder auf Mumien. In der ersten Folge beleuchtet Harald Lesch die Sehnsucht nach dem ewigen Leben.



Das untergegangene Inselreich Atlantis ist nur eine von unzähligen "verlorenen Welten", die Entdecker, Forscher und Archäologen in Atem halten. In der zweiten Folge begibt sich Harald Lesch auf die Suche nach legendären Stätten und untergegangenen Reichen.