Was Euch hier erwartet

Hier finden Lehrende, Schüler*innen und alle anderen Bildungsinteressierten ZDF-Inhalte nach Schulfächern und Wissensthemen sortiert. „Terra X plus Schule“ ist ein ergänzendes Angebot für den Unterricht. Das bedeutet: Alle Videos und Sendungen können als Unterrichtsmaterial in der Schule, zuhause oder unterwegs genutzt werden - entweder online oder als offline abrufbarer Download. Aus den Clips mit Creative Commons-Lizenz könnt Ihr sogar eigene Videos schneiden. Regelmäßig kommen neue Videos, Dokus und Themen hinzu. Damit Ihr nichts verpasst, halten wir Euch mit dem Terra X plus Schule-Newsletter auf dem Laufenden.