Frösche sind unsere Indikatoren für ein gesundes Ökosystem. Ähnlich dem Kanarienvogel im Bergwerk zeigen sie an, sobald auch die Lebensbedingungen für uns Menschen dramatisch werden. Mit ihrer durchlässigen Haut atmen sie, nehmen sie Wasser auf und stehen in permanentem Kontakt zu ihrer Umwelt. Werden zum Beispiel zu viele Pestizide versprüht, dann nehmen sie es über die Haut auf und sterben. Regnet es weniger oder zur falschen Jahreszeit durch Klimawandel? Dann können sie sich nicht mehr fortpflanzen und verschwinden. Sie sind natürlich nicht die einzigen Tiere, die darunter leiden, aber meist die ersten... Auch auf uns Menschen hat dies ernste und direkte Auswirkungen: So steigen in tropischen Gebieten nach dem Aussterben von Fröschen die Fälle von Malaria und anderen Krankheiten, die über Insekten übertragen werden, massiv an. Sogar die Trinkwasserqualität steht und fällt mit Fröschen, denn die Kaulquappen fressen dichte Algenteppiche. Sobald sie an Land gehen, tragen sie Nährstoffe aus Gewässern an Land und beugen so das Umkippen von Gewässern vor. Ganz zu schweigen von ihrer Rolle im komplexen Nahrungsnetz der Welt, Frösche ernähren sich von unzähligen Massen an Insekten und sind selbst wichtige Beute für Schlangen, Vögel, Säugetiere und viele andere. Ihr Verlust führt zu Kaskaden, die sich auf ein ganzes Ökosystem auswirken können und oft erst nach Jahren spürbar sind.